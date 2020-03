Racoon in augustus 2020 naar Nederlandse openluchttheaters

Racoon komt eind augustus naar drie openluchttheaters in Nederland. De band treedt op in Nijmegen, Hertme en Mariahout.

De Nederlandse rockgroep trapt de reeks openluchtshows op 22 augustus af met hun rockmuziek. Bekijk hieronder alle speeldata en -locaties:

Tickets voor Racoon zijn te koop via Doornroosje, Openluchttheaterhertme.nl, Openluchttheatermariahout.nl

Het is al laat toch

Eind januari 2020 brachten de bandleden hun nieuwste nummer genaamd ‘Het Is Al Laat Toch’ uit. Beluister de single hieronder.

Bron: Racoon.nl, Youtube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.