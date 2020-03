Candy Dulfer in augustus 2020 naar Slottuin Zeist

Goed nieuws voor fans van Candy Dulfer! De saxofoniste geeft aankomende zomer een openluchtconcert in Slottuin Zeist.



Candy Dulfer naar Slot Zeist

Het optreden van vindt plaats op donderdag 13 augustus 2020 in de sfeervolle setting van de Engelse tuin bij Slot Zeist. Aanleiding voor de show is een reeks zomerse openluchtconcerten georganiseerd in samenwerking met poppodium De Peppel, TivoliVredenburg en Slot Zeist. Naast Candy Dulfer staan ook Suzanne & Freek en Iris Hond aankomende zomer in het Slottuintheater van Slot Zeist.

Concertkaarten

Tickets voor Candy Dulfer gaan op vrijdag 6 maart 2020 in de verkoop via TivoliVredenburg en Ticketmaster.

Ladies of Soul

De saxofoniste is ook in het buitenland razend populair. Zo is Candy aankomende zomer te zien op diverse Europese festivals. Verder staat Candy op 20 november van dit jaar met Glennis Grace, Edsilia Rombley en Berget Lewis in de Ziggo Dome Amsterdam met Ladies of Soul.

Bron: Candy Dulfer officiële website , TivoliVredenburg, Slottuin Zeist

