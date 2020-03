Jeangu Macrooy deelt mysterieuze teasers Songfestivalnummer

Jeangu Macrooy teased videoclips van zijn Songfestivalnummer. De Surinaamse zanger heeft voorafgaand op de alles onthullende De Wereld Draait Door-uitzending hints geplaatst op Twitter.

Jeangu Macrooy deelt teasers

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en onthult binnenkort met welk nummer hij dat doet! Songfestival fans krijgen tijdens het aftellen naar de onthulling alvast twee hints cadeau. De zanger heeft twee teasers van zijn nummer op Twitter geplaatst. In het eerste videoclipje dat de zanger op 2 maart 2020 online heeft gezet, zien de kijkers dat de artiest met zijn handen over elkaar op de grond ligt. Op de vloer liggen witte papieren, een apparaat en een paraplu die tegen de muur leunt. De singer-songwriter lijkt zijn ogen dicht te hebben. Op de achtergrond is een mysterieus geluid te horen.

Op 3 maart van dit jaar verscheen zijn tweede teaser online. Daarin was hij niet in beeld. In het filmpje van 9 seconden zien de kijkers foto’s van kinderen die door een projector op de muur verschijnen. In het videoclipje komen de kijkers erachter dat het geluid van de eerste teaser van dat apparaat afkomt.

Première

Het Songfestivalnummer van Macrooy gaat op woensdag 4 maart 2020 om 19:15 uur in première tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door.

Bekijk de teasers hier:

