Nieuwe namen MadNes 2020 bekend

MadNes Festival heeft een reeks nieuwe namen aangekondigd. Onder andere The O’Reillys and the Paddyhats en Pert Near Sandstone staan op het programma.

MadNes 2020

Summer is Coming! MadNes, het festival op Noord Ameland, maakte onlangs een aantal nieuwe namen bekend. “Yes! We mogen vandaag weer een rij namen voor MadNes 2020 de wereld in slingeren,” schreef de organisatie op hun website. Zo kondigde het zomerse festival onder andere O’Reillys and the Paddyhats en Pert Near Sandstone aan. Daarnaast zijn Golden Dawn Arkestra, Mahout, Ruige Rita’s, The Soul Travelers en The First Wolf ook te vinden op de Friese badstrand Nes. Het Festival vindt op 3, 4 en 5 juli 2020 plaats. Acts zoals Jack and the weatherman en Bad Nerves treden dit jaar ook op. Het evenement staat vooral bekend om haar skate- en surfcultuur.

Kaartenverkoop

Tickets voor het festival zijn verkrijgbaar via de website van MadNes Festival. Bekijk hier de promovideo.

Bron: Facebook, MadNmadnes es Festival, YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​