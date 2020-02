Joker – Live In Concert in mei 2020 naar Carré

De muziek van de award-winnende film Joker komt dit voorjaar naar Carré! De film wordt in mei 2020 vertoond onder begeleiding van een voltallig liveorkest.

Joker – Live In Concert naar Carré

De film Joker wist in de nacht van maandag 10 februari twee Oscars in de wacht te slepen, waaronder de prijs voor beste muziek. Op maandag 11 mei 2020 kunnen fans van de film deze muziek live bewonderen tijdens de show ‘Joker – Live In Concert’!

De baanbrekende film wordt tijdens het concert vertoond onder begeleiding van een voltallig liveorkest, dat de muziek van componiste Hildur Guðnadóttir live ten gehore brengt.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 14 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op 11 mei 2020 wordt Todd Phillips’ baanbrekende, award-winning film @jokermovie Joker vertoond onder begeleiding van een liveorkest in @theatercarre, Amsterdam. De ticketverkoop start op 14 februari om 10.00u https://t.co/SW4FHHc9SV pic.twitter.com/Kh5Xf1gyHA — Ticketmaster NL (@Ticketmaster_NL) February 10, 2020

Bron: Ticketmaster

