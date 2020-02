Marc Almond met ‘Hits and Pieces Tour’ langs poppodia

Marc Almond komt naar Nederland! De Britse zanger reis aankomend najaar langs Nederlandse poppodia met zijn ‘Hits and Pieces Tour’.

Goed nieuws voor fans van Marc Almond! De zanger, naast soloartiest ook succesvol als de helft van synthpopduo Soft Cell, keert aankomend najaar terug in Nederland voor een reeks shows. Almond brengt zijn ‘Hits and Pieces Tour’ in november langs de volgende Nederlandse poppodia:

17 november 2020: De Oosterpoort, Groningen

De Oosterpoort, Groningen 19 november 2020: Effenaar, Eindhoven

Effenaar, Eindhoven 21 november 2020: Hedon, Zwolle

Hedon, Zwolle 22 november 2020: Q-Factory, Amsterdam

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op dinsdag 11 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en de websites van de desbetreffende poppodia. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

#NETBEVESTIGD Nadat Marc Almond in de jaren ’80 Soft Cell verliet, verwierf hij grote faam als singlesartiest! Op 17 november brengt hij de topsingles uit zijn repertoire in De Oosterpoort. De kaartverkoop start 11 januari via: https://t.co/0WZGFaq1Sr pic.twitter.com/4dznvmp6nq — SPOT Muziek (@spotmuziek) February 7, 2020

Bron: Ticketmaster

