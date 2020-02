Limp Bizkit keert ook in 2020 terug in 013 Tilburg

Limp Bizkit komt aankomende zomer terug naar Nederland! De iconische nu-metalband staat in augustus opnieuw op het podium van 013 in Tilburg.

Limp Bizkit opnieuw naar 013

Goed nieuws voor fans van Limp Bizkit! Fred Durst en co. keren in de zomer van 2020 terug naar Poppodium 013 in Tilburg. De nu-metalband, bekend van hits als ‘My Generation’, ‘Break Stuff’ en ‘Nookie’, stond in 2018 en 2019 ook al in het Brabantse poppodium.

De Amerikaanse rockers betreden het Tilburgse podium op zondag 9 augustus. Poppodium 013 is op zijn website duidelijk over wat fans van de show kunnen verwachten: “Verwacht moshpits, zweet, energie, slap geouwehoer, rode petten maar vooral een flinke dosis Limp Bizkit!”

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op zaterdag 8 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

BEVESTIGD: Generation X/generation strange opgelet: Nu-metal formatie @limpbizkit laat 013 op zondag 9 augustus weer compleet uit zijn voegen scheuren! Voorverkoop begint op zaterdag 8 februari om 10:00 via: https://t.co/dHRnqomaPC pic.twitter.com/S7FIb2CVtW — 013 Poppodium (@013) February 5, 2020

Bron: 013 Tilburg

