The Hollies in voorjaar 2020 naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van The Hollies! De succesvolle Britse band brengt eind mei 2020 een bezoek aan Utrecht voor een show in TivoliVredenburg.

The Hollies naar TivoliVredenburg

The Hollies komt naar Nederland! Op maandag 25 mei 2020 betreedt een van de meest geliefde bands uit de jaren zestig het podium van TivoliVredenburg te Utrecht. De huidige samenstelling bestaat zowel uit Bobby Elliott en Tony Hicks van de originele bezetting als musici die al jaren meespelen. Bezoekers kunnen een twee uur durende show verwachten waarin hits als ‘The Air That I Breathe’, ‘Just One Look’ en ‘Stop, Stop, Stop’ langs komen.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf woensdag 22 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

‘The Air That I Breathe’

De Britse band bestaat sinds 1962 maar is nog altijd een van meest succesvolle Britse bands. Tot halverwege de jaren zeventig hadden The Hollies zelfs meer hits dan The Beatles; Maar liefst vijftien top-10 hits in Nederland en achttien in Engeland! Je kent de band natuurlijk van ‘The Air That I Breathe’. Dit nummer uit 1974 staat steevast in de jaarlijkse Top 2000.

Bekijk hier de videoclip van de hit ‘The Air That I Breathe’:

Bron: TivoliVredenburg

