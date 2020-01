The White Buffalo in voorjaar 2020 naar TivoliVredenburg en 013

The White Buffalo gaat dit voorjaar op tournee door Europa! De Amerikaanse singer-songwriter brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan TivoliVredenburg en 013.

The White Buffalo naar TivoliVredenburg en 013

Jake Smith, zoals de artiest echt heet, komt naar Nederland! Op woensdag 29 april 2020 staat de maker van rootsrock, country en folk in Poppodium 013 te Tilburg. Een dag later, op donderdag 30 april 2020, betreedt de Amerikaanse artiest het podium van TivoliVredenburg in Utrecht. Tijdens de optredens brengt de muzikant, bijgestaan door een drummer en bassist, zijn laatste album ‘Darkest Darks, Lightest Lights’ ten gehore.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf donderdag 16 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg en 013. Uitverkocht? Kijk hier!

Bekend van

De naam The White Buffalo doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar waarschijnlijk heb je al veel van zijn nummers gehoord in de serie Sons Of Anarchy, waar hij hofleverancier was. De outlaw-sfeer van die serie past bij zanger, die gezegend is met een grofkorrelige stem ergens op het snijvlak van Bob Seger en Eddie Vedder.

