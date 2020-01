Ramadan Conference in april naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van de Ramadan Conference! Er komt een vervolg aan het succesvolle debuut in 2019 met een theatertour en een grote show in AFAS Live.

De Ramadan Conference is terug! Op zondag 5 april 2020 staan Najib Amhali, Anuar en Roué Verveer op het podium van AFAS Live te Amsterdam om de succesvolle show een vervolg te geven. Daarnaast komt de comedyshow ook naar de theaters, de volledige speellijst is te vinden op de website van de comedyshow.

Tickets zijn vanaf donderdag 9 januari 2020 om 12:00 uur verkrijgbaar via de website van de show. Uitverkocht? Kijk hier!

Najib en Anuar introduceren deze keer een nieuwe gast, niemand minder dan cabaretier en stand-up comedian Roué Verveer (o.a. bekend van Caribbean Combo en Gabbers), waarmee zij het vasten zullen verbreken. Dit valt Roué zwaarder dan zijn voorganger Rayen Panday. Daarnaast heeft hij als christen weer een andere kijk op de ramadan en wil hij het kritisch hebben over de positie en rol van deze vastenmaand in de huidige maatschappij.

Benieuwd naar de show? Bekijk hieronder de trailer:

