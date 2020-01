Vetusta Morla met ‘European Tour 2020’ naar Q-Factory

Vetusta Morla gaat op tournee door Europa! De alternatieve pop-/rockband brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan de Q-Factory te Amsterdam.

Vetusta Morla naar Q-Factory

Vetusta Morla komt terug naar Nederland! Op donderdag 14 mei 2020 staat de uit Madrid afkomstige formatie op het podium van de Q-Factory in Amsterdam. Aanleiding van de show is een tour waarmee de band door Europa reist.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 januari 2020 verkrijgbaar via de website van de Melkweg. Uitverkocht? Kijk hier!

‘Mismo Sitio, Distinto Lugar’

De Spaanse band draait al sinds 1998 mee in de muziekwereld en behaalde vooral in thuisland Spanje grote successen. De rockers brachten tot op heden vijf studioalbums uit, waar het uit 2017 afkomstige werk ‘Mismo Sitio, Distinto Lugar’ de laatste van is.

Benieuwd naar de plaat? Beluister hem hieronder:

Bron: Melkweg

Foutje gezien? Mail de redactie.​