Floor Jansen ‘te druk’ voor Eurovisie Songfestival 2020

Nightwish-zangeres Floor Jansen wordt door velen gezien als de ideale kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Voor volgend jaar kunnen we echter alvast een streep door haar naam zetten.

Floor Jansen doet niet mee aan Eurovisie Songfestival 2020

Helaas, Floor Jansen doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De Brabantse zangeres wordt sinds haar deelname aan het programma ‘De Beste Zangers Van Nederland’ veelvuldig aangedragen als de ideale kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen. Jansen laat desondanks in gesprek met ‘De Telegraaf’ weten dat het volgend jaar nog niet gaat gebeuren.

“Ik heb er eerder niets over losgelaten, maar ik kan wel zeggen dat ik het niet dit jaar ga doen. Ik heb het veel te druk met de cd en de wereldtour van Nightwish. Ik vind het wel nog steeds een eer dat mensen mij het zouden toevertrouwen”, aldus de metalzangeres.

Solotour en Nightwish

De 38-jarige Floor gaat een druk 2020 tegemoet. Zo is de populaire zangeres volgend jaar veelvuldig op de Nederlandse bühne te bewonderen. Jansen start in januari 2020 met een uitverkochte solotour langs Nederlandse poppodia, die in maart wordt afgesloten met een grote show in AFAS Live. Daarnaast geven Floor en haar band Nightwish in november 2020 twee uitverkochte shows in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Bron: Telegraaf

Foutje gezien? Mail de redactie.​