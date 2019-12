Steve Harley met akoestische show naar 013 Tilburg

Goed nieuws voor fans van Steve Harley! De Britse singer-songwriter keert in oktober 2020 terug naar Nederland voor een volledig akoestische show in poppodium 013.

Steve Harley naar 013

Steve Harley komt terug naar Nederland! Op woensdag 7 oktober 2020 staat de Britse zanger ondersteund door een kwartet aan muzikanten in poppodium 013 te Tilburg. Een paar dagen later, op zaterdag 10 oktober 2020, betreedt de bekende liedjesschrijver het podium van Metropool. Tijdens het optreden zal de Engelsman zijn muziek volledig akoestisch opvoeren.

Concertkaarten

Cockney Rebel

Met ‘Make Me Smile (Come Up And See Me)’ schrijft Steve in 1975 een wereldwijde klassieker die elk jaar in de Top 2000 terug te vinden is. Het nummer was ook in Nederland een dikke nummer 1 hit. Het is een reactie op het vertrek van bijna alle bandleden van het oorspronkelijke Cockney Rebel. Harley is hier helemaal niet blij mee en schrijft deze tekst om de vertrokken bandleden een koekje van eigen deeg te geven.

Vanaf dat moment besluit hij om verder te gaan onder de naam Steve Harley & Cockney Rebel. Twee jaar eerder (1973) scoorde de band zijn eerste grote hit met Sebastian.

