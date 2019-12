Comedian Bill Bailey naar Utrecht en Rotterdam

Bill Bailey komt naar Nederland! De populaire Britse comedian geeft volgend jaar shows in het Oude Luxor theater in Rotterdam en TivoliVredenburg Utrecht.

Bill Bailey naar TivoliVredenburg en Oude Luxor

Goed nieuws voor fans van Bill Bailey! De Britse stand-up comedian, die ook bekend is van populaire Britse tv-shows als ‘QI’ en ‘Have I Got News For You’, brengt volgend jaar een bezoek aan Nederland! Bailey speelt aankomend voorjaar twee shows.

De komiek staat op zaterdag 29 februari op de bühne van het Oude Luxor theater in Rotterdam. Enkele weken later, op woensdag 18 maart, staat de Engelsman in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te Utrecht.

Comedy tickets

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 20 december in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: Ticketmaster

Foutje gezien? Mail de redactie.​