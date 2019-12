Epica & Apocalyptica in najaar 2020 naar AFAS Live

Epica en Apocalyptica gaan volgend jaar samen op tournee! De Nederlandse symfonische metalband en de Finse metalformatie brengen tevens een bezoek aan AFAS Live te Amsterdam.

Epica & Apocalyptica naar AFAS Live

De bands Epica en Apocalyptica gaan samen op tournee en brengen als onderdeel hiervan ook een bezoek aan Nederland! Op vrijdag 11 december 2020 staan de metalbands op het podium van de Amsterdamse AFAS Live. De support act van de avond is de formatie Wheel.

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf zaterdag 21 december 2019 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Uitverkocht? Kijk hier.

‘s Lands grootste symfonische metalband @EPICA staat op vrijdag 11 december samen met Apocalyptica in @AFASLive. Kaartverkoop voor 'The Epic Apocalypse tour' start a.s. zaterdag om 10.00u. Meer info via https://t.co/XZ2CXt4NOs. pic.twitter.com/GMiqeZUlD7 — MOJO (@mojoconcerts) December 18, 2019

Over Epica

In 2003 bracht de metalband zijn debuutalbum ‘The Phantom Agony‘ uit. De band rond zangeres Simone Simons brengt een mix van symfonische muziek en heavy metal. Met hun songteksten over filosofie, wetenschap en spiritualiteit onderscheiden de rockers zich van anderen.

Bron: Mojo

Foutje gezien? Mail de redactie.​