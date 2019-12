Dutch Valley Festival bevestigt headliners editie 2020

De headliners voor Dutch Valley Festival 2020 zijn bekendgemaakt! Op zaterdag 9 augstus 2020 staan onder anderen André Hazes, Anouk en Broederliefde op het podium van het festival.

Dutch Valley Festival 2020

Het muziekevenement vindt in 2020 plaats op 9 augustus in Recreatiegebied Spaarnwoude. De organisatie heeft de headliners bekendgemaakt. Tijdens de editie van 2020 zijn onder andere André Hazes, Anouk en Broederliefde te zien. De complete line-up is te vinden op de website van het festival.

Tickets

Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via de website van het festival. Uitverkocht? Kijk hier!

Het festival

Op 9 augustus stroomt evenemententerrein Spaarnwoude in Velsen voor de tiende keer vol met liefhebbers van Nederlandstalige muziek. Met 7 verschillende podia en ruim 100 acts is Dutch Valley één van de grootste Nederlandstalige muziekevenementen van het land. Bezoekers van het festival kunnen een gevarieerd programma bomvol pop, rock, hiphop en dance verwachten.

Bron: Dutchvalleyfestival.nl

