Muse en Royal Blood in 2023 samen naar Malieveld

Muse komt terug naar Nederland! De Britse band reist in juni 2023 naar het Haagse Malieveld met niemand minder dan Royal Blood als support act.

Muse naar Malieveld in Den Haag

Muse komt ook in 2023 naar Nederland! De band, die in oktober een intiem concert in Koninklijk Theater Carré op het programma heeft staan, brengt zijn Will Of The People Tour op woensdag 7 juni 2023 naar het Malieveld in Den Haag. De rockers nemen Royal Blood mee, dat het voorprogramma bij de show zal verzorgen.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 16 september in de verkoop via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten niet meer beschikbaar? Probeer het dan eens bij een secundair ticketbureau als TopTicketshop. Let op: Tickets zijn hier vaak duurder dan bij het originele verkooppunt, maar je bent in ieder geval verzekerd van een plaats bij de show!

Bron: MOJO

