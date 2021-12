Moderat naar AFAS Live Amsterdam in 2022

Moderat keert terug naar Nederland! In het najaar van 2022 staat het Berlijnse muziekcollectief bestaande uit Sascha Ring en Modeselektor-leden Gernot Bronsert en Sebastian Szary in AFAS Live te Amsterdam.

Moderat AFAS Live

Hoewel Moderat in 2017 aankondigde ermee te stoppen, blijkt de driekoppige formatie alweer klaar te zijn voor een comeback. Het concert vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2022 om 20:00 uur in AFAS Live Amsterdam.

Moderat Tickets zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​