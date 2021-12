Maan naar Ziggo Dome in 2022

De Nederlandse zangeres Maan komt in december 2022 naar de Amsterdamse Ziggo Dome. Het optreden is haar grootste concert ooit.

Maan Ziggo Dome

Het concert van Maan vindt plaats op vrijdag 16 december 2022 in de Amsterdamse Ziggo Dome. Maan Tickets gaan op dinsdag 7 december 2021 om 10:00 uur in de voorverkoop via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

