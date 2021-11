Dit zijn de beste albums van 2021 tot dusver

Dit jaar heeft ons al een hele reeks uitstekende releases opgeleverd, waaronder baanbrekende debuten van Olivia Rodrigo, Arlo Parks en Girl In Red, onthullende R&B van Jazmine Sullivan en Dawn Richard, opwindende indierock van Julien Baker en Dry Cleaning, en uitstekend nieuw werk van betrouwbare sterren als Eric Church, de Foo Fighters en Lana Del Rey.

beste albums van 2021 tot dusver

Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

Hoewel het algemene project van Lana Del Rey gedurende haar hele carrière opmerkelijk consistent is gebleven, is haar groeiende desillusie met roem en met de heersende iconografie van rijkdom en succes van de Verenigde Staten groot geworden naarmate de nationale stemming in het land grimmiger werd. Haar observaties zijn nu somber, haar melancholie geplaatst tegen een meer substantiële achtergrond. Kinderen dansen de Louisiana two-step in een vergeten bar; een langdurige breuk ontmoet zijn bittere einde; mensen worden high en zoenen op een parkeerplaats terwijl “de hele wereld gek is”.

Brockhampton – Roadrunner: New Light, New Machine

Het zesde album van de veranderlijke 13-koppige rapgroep Brockhampton genaamd Roadrunner: New Light, New Machine slaagt erin om de gemakkelijke luisteraar te zijn die Ginger niet was, wat verrassend is omdat het te midden van een tragedie is gemaakt. Roadrunner wordt namelijk beïnvloed door de zelfmoord van groepslid Joba’s vader. Jarenlang ging het spook van zelfmoord al rond in de muziek van Brockhampton, maar nu zijn ze gedwongen om het in werkelijkheid te verwerken. Hoewel er geen grenzen zijn wanneer Joba zijn pijn onder ogen ziet, voelt het album als geheel geïnspireerd en zelfs hoopvol aan.

Foo Fighters – Medicine at Midnight

Het 10e album van The Foos is zelfs volgens hun unieke, goed aangepaste normen vrolijk en keert terug naar hun kerngeluid uit de jaren negentig, minus alle trucjes, omwegen of shenanigans. Hoewel Grohl een groot deel van zijn post-Nirvana-carrière heeft doorgebracht met het navolgen van zijn jaren zeventig FM-radio-rockidolen, getuigt Medicine at Midnight van een pop-streak waar hij alleen maar op gezinspeeld heeft. Net als bij hun laatste album, Concrete and Gold uit 2017, werkten de Foo Fighters op Medicine at Midnight samen met Adele en Kelly Clarkson-producer Greg Kurstin, die hen heeft geholpen hun melodieuze gevoeligheden aan te scherpen.

Olivia Rodrigo – Sour

Terwijl de meeste artiesten voortbouwen op hun break-up album en zorgvuldig de fundamenten leggen voor hun toekomstige verwoesting, is Rodrigo al verder gegaan naar haar Tunnel of Love. In dezelfde geest als ‘Drivers License’ pakken de ballads hier liefdesverdriet met gratie aan, zelfs als ze afscheid neemt van een ex, weerstaat ze de drang om hun nieuwe partner neer te halen. “But she’s beautiful/she’s kind,” geeft ze toe op ‘Happier’, een van de mooiste nummers op Sour. Dit album bevestigt dat Olivia Rodrigo nog maar net begonnen is, een one-hit-wonder is ze absoluut niet en dat bewijst ze op Sour

