Chantals Pyjama Party naar Ziggo Dome in 2022

Chantal Janzen organiseert in 2022 opnieuw een pyjamaparty in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Na een geslaagd concert in 2019 vond Chantal Janzen het tijd voor een nieuwe editie van Chantals Pyjama Party. Het evenement vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2022 en wordt, naast Chantal Janzen , gepresenteerd door co-host Tijl Beckand. Verder zullen diverse Nederlandse artiesten optreden.

Van alle artiesten en de 30.000 bezoekers wordt verwacht dat zij in hun pyjama naar de Ziggo Dome komen. Degene met de origineelste outfit kan zelfs een Pyjama Party-award winnen.

Tickets voor Chantals Pyjama Party gaan op donderdag 28 oktober 2021 om 10.00 uur in de verkoop.

Bron: andcmedia

