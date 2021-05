Eric Clapton geeft extra concert in Ziggo Dome

Eric Clapton komt in juni 2022 tweemaal naar de Ziggo Dome! De iconische muzikant heeft een tweede concert in de Amsterdamse concertzaal aangekondigd.

Clapton zou oorspronkelijk op 19 juni 2020 al in de Ziggo Dome staan. Dit optreden kon door de aanhoudende coronapandemie destijds echter niet doorgaan. De show werd tweemaal verplaatst en kreeg dinsdag 7 juni 2022 als nieuwe datum.

Toch komt de 76-jarige gitaarvirtuoos volgend jaar niet een, maar twee keer naar de Ziggo Dome. Clapton heeft wegens succes een extra concert aangekondigd. De Britse zanger en gitarist betreedt het podium van de Ziggo Dome op woensdag 8 juni 2022 voor de tweede keer.

Tickets voor de extra show gaan op vrijdag 28 mei 2021 om 10:00 uur in verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

