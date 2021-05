Karin Bloemen kondigt jubileumtour met Metropole Orkest aan

Karin Bloemen gaat in 2023 op tour langs de Nederlandse theaters, samen met het Metropole Orkest. De tournee is ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum als artiest.

Jubileumtour voor Karin Bloemen

De zestigjarige Bloemen kondigde het nieuws in het NPO 1-programma ‘Op de plank’ aan. De zangeres hoopt in 2023 zeker twaalf grote theaters aan te doen. “Ik mag toch hopen en bidden dat dat tegen die tijd weer mag”, vertelt Bloemen. De deuren van theaters zijn inmiddels al maanden gesloten in verband met de maatregelen tegen de coronapandemie.

Bloemen zegt niet te snappen dat Nederlandse theaters hun deuren nog altijd niet mogen openen: “k snap niet goed waarom niet: alles is superveilig in het theater. De mensen hebben er zo’n behoefte aan even een avond verlost te zijn van de angst, de sleur, de zorgen en de onzekerheid.”

Bron: NPO 1

