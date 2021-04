Toto brengt ‘Dogz Of Oz Tour’ in 2022 naar Ziggo Dome

Toto komt naar Nederland! De Amerikaanse band keert in de zomer van 2022 terug naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Toto in zomer 2022 naar Ziggo Dome

Toto staat op vrijdag 15 juli 2022 in de Ziggo Dome. Het concert van de iconische band is onderdeel van de ‘Dogz Of Oz Tour’. Steve Lukather en Joseph Williams worden speciaal voor deze tour gesteund door bassist John Pierce (Huey Lewis en The News), drummer Robert ‘Sput’ Searight (Ghost-Note en Snarky Puppy) en toetsenist/achtergrondzanger Steve Maggiora.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 16 april om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​