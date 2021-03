40ste editie Parkpop verplaatst naar 2022

Parkpop gaat dit jaar niet door. Door de aanhoudende coronacrisis is besloten om de 40ste editie van het festival naar 2022 te verplaatsen.

Parkpop verplaatst naar 2022

De organisatie van het festival deelt het nieuws middels een bericht op zijn website. “We hebben alles in het werk gesteld om een situatie te creëren om Parkpop 2021 door te laten gaan”, zegt festivaldirecteur Guus Dutrieux. “Ook al zijn er veel positieve ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus, de huidige datum van Parkpop op 13 juni valt te vroeg.”

De directeur vervolgt: “Het verplaatsen naar een later moment dit jaar blijkt na lang zoeken niet haalbaar. Helaas moeten we nu dus echt concluderen dat een editie in 2021 niet realistisch is. We hebben daarom besloten de 40ste editie door te schuiven naar de zomer van 2022.” Een exacte datum voor de 40ste editie van het evenement wordt later bekendgemaakt.

