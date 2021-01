Royal Blood deelt video voor nieuwe single ‘Typhoons’

Royal Blood is terug met een nieuwe video! Het duo deelde donderdag de videoclip voor zijn nieuwste single ‘Typhoons’, de titeltrack van het aankomende album van de band.

Goed nieuws voor fans van Royal Blood! De rockers deelden onlangs hun gloednieuwe track ‘Typhoons’ en donderdagmiddag verscheen de videoclip van de nieuwe single. Het nummer is de titeltrack van het gelijknamige album dat op 30 april uitgebracht wordt. ‘Typhoons’ is de tweede single van de aankomende plaat, nadat de groep eerder al de track ‘Trouble’s Coming’ uitbracht.

Benieuwd naar de nieuwe video van de Britse rockers? Bekijk hem hier:

Bron: YouTube

