Paaspop overweegt festival naar september te verplaatsen

De organisatie van Paaspop overweegt zijn komende editie naar september te verplaatsen. Het evenement is in april traditioneel de opener van het Nederlandse festivalseizoen.

Door de nog altijd aanhoudende coronacrisis lijkt het niet haalbaar om de aankomende editie van Paaspop in april plaats te laten vinden. “We beginnen normaal gesproken zo’n zes weken van tevoren met opbouwen. We hebben het natuurlijk niet over een verjaardag in de achtertuin, maar over het bouwen van een klein dorp”, vertelt festivaldirecteur Peter Sanders aan het ANP.

De organisatie overweegt daarom om het evenement naar een later moment te verplaatsen. Het wachten is op duidelijkheid vanuit de overheid. “Het is een medisch verhaal, veel is onzeker en de situatie is erg veranderlijk. Het belangrijkste is de gezondheid en de veiligheid.” Wanneer die duidelijkheid uitblijft, zal het festival zelf de knoop doorhakken om te verplaatsen. “Zodra we weten dat we het niet meer gaan redden in april dan kunnen we dat zelf beslissen.”

De organisatie heeft vertrouwen dat het festival ergens dit jaar gewoon plaats kan vinden. “Het is koffiedik kijken natuurlijk, maar we hebben goede hoop”, besluit Sanders.

Bron: NU, AD

