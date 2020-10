Nieuwe datum voor Blue Planet II Live in Concert in Ziggo Dome

Blue Planet II Live in Concert heeft een nieuwe datum gekregen. Het symfonische concert vindt in 2022 alsnog plaats in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Blue Planet II krijgt nieuwe datum

De show zou oorspronkelijk op 15 maart 2020 al plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon het concert geen doorgang vinden. Inmiddels heeft de Ziggo Dome een nieuwe datum voor het spektakel bekendgemaakt. Blue Planet II Live in Concert komt op zondag 20 februari 2022 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Tijdens Blue Planet II wordt het publiek middels een 4K Ultra HD LED scherm meegenomen op adembenemende expedities langs 39 landen met slechts één doel: het mysterieuze onderwaterleven vastleggen en onontdekte diersoorten observeren. De soundtrack van de populaire documentaireserie is gecomponeerd door de iconische Hans Zimmer en wordt live uitgevoerd door een 80-koppig concert.

Concertkaarten

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog kaarten verkrijgbaar via de website van Eventim.

Goed nieuws! Vervangende datum van Blue Planet II Live in Concert dat op 12 mei 2020 in de #ZiggoDome zou plaatsvinden is gevonden? Dit concert is verplaatst naar zondag 20 februari 2022. Reeds aangeschafte tickets blijven automatisch geldig. Meer info? https://t.co/yT9AlBHg9q pic.twitter.com/WBMEmqruIe — Ziggo Dome (@ZiggoDome) October 21, 2020

