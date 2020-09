Muse-frontman Matt Bellamy covert ‘Bridge Over Troubled Water’

Muse-frontman Matt Bellamy heeft een nieuwe solotrack uitgebracht! De zanger deelde vrijdag een cover van ‘Bridge Over Troubled Water’, de iconische hit van Simon & Garfunkel.

Matt Bellamy covert Simon & Garfunkel

De Muse-zanger heeft de aanhoudende coronacrisis al meerdere malen aangegrepen om solomuziek uit te brengen. Zo kwam de rockster in mei 2020 met de single ‘Tomorrow’s World’, terwijl hij in juni 2020 een nieuwe pianoversie van de Muse-track ‘Unintended’ deelde. Bellamy is onlangs opnieuw de studio ingedoken, ditmaal om een Simon & Garfunkel cover op te nemen.

De 42-jarige Brit deelde vrijdag zijn cover van het iconische nummer ‘Bridge Over Troubled Water’. Bellamy noemt de track in een bericht op Instagram ‘een van zijn meest favoriete nummers en een actueel nummer voor een moeilijk jaar’.

Beluister de cover hier:

