The 1975 verplaatst Ziggo Dome concert naar AFAS Live in 2021

Het concert van The 1975 in de Ziggo Dome wordt verplaatst. De band komt de show in het voorjaar van 2021 inhalen en doet dit in AFAS Live.

The 1975 in 2021 naar AFAS Live

The 1975 zou op maandag 12 oktober 2020 in de Amsterdamse Ziggo Dome optreden. Door de aanhoudende coronacrisis heeft de Britse band echter besloten om zijn gehele tour naar maart 2021 te verplaatsen. Het concert in Amsterdam heeft niet alleen een nieuwe datum gekregen, maar ook een nieuwe locatie. De show wordt “wegens productionele redenen” naar AFAS Live verplaatst.

De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Kaartkopers ontvangen een e-mail van ticketbedrijf Eventim met daarin alle benodigde info. Kaarten voor het concert zijn tevens nog altijd verkrijgbaar via de website van Eventim.

#The1975 komt naar AFAS Live?? Het al reeds bevestigde Ziggo Dome concert van maandag 12 oktober 2020, wordt verplaatst naar maandag 1 maart 2021 in #AFASLive. Kaarten kopen of meer informatie? Kijk op onze website?https://t.co/PLmsmZe1oo pic.twitter.com/T6NoL2qI3A — AFAS Live (@AFASLive) July 13, 2020

Bron: AFAS Live

