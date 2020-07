Polo & Pan in april 2021 naar TivoliVredenburg

Polo & Pan komen naar Nederland! Het Franse dj-duo reist in april 2021 naar Utrecht voor een show in poppodium TivoliVredenburg.

Polo & Pan naar TivoliVredenburg

Polo & Pan keren volgend jaar terug naar Nederland. Het tweetal, dat vorig jaar nog een uitverkochte show in de Amsterdamse Melkweg gaf, komt op donderdag 22 april 2021 naar Utrecht voor een show in TivoliVredenburg. Dj’s Polocorp en Peter Pan brachten onlangs een nieuwe EP uit genaamd ‘Feel Good’, twee woorden die de muziek van het duo perfect omschrijven. Een nieuw album is inmiddels onderweg.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 10 juli in de verkoop via de website van TivoliVredenburg.

Op donderdag 22 april staan @Polo_and_Pan met hun zonnige mix van electro en house in onze Ronda.

De kaartverkoop start vrijdag om 10:00 uur via: https://t.co/804uVZPpB9 pic.twitter.com/ZMK7E4Fzcw — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) July 8, 2020

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​