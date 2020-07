Walter Trout in februari 2021 langs Nederlandse poppodia

Walter Trout komt naar Nederland! De wereldberoemde bluesgitarist reist begin 2021 langs 013 Tilburg, Paradiso Amsterdam en Doornroosje Nijmegen.

Walter Trout naar Nederland

Goed nieuws voor fans van Walter Trout! De gitarist keert in februari 2021 terug naar Nederland voor drie optredens. Trout begint zijn Nederlandse minitour op donderdag 4 februari in het Amsterdamse poppodium Paradiso. Een dag later, op vrijdag 5 februari, reist de Amerikaan naar Tilburg voor een show in 013. Tot slot, op zaterdag 6 februari, zijn fans in Doornroosje Nijmegen aan de beurt. Het voorprogramma bij de concerten wordt verzorgd door Dave Warmerdam Band.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn per direct verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia en de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: Op vrijdag 5 februari keert een van de grootste blues gitaristen ter wereld, @waltertrout, terug naar de Main van 013! Tickets zijn verkrijgbaar via: https://t.co/hGufOfwagE pic.twitter.com/emFLzXQQkr — 013 Poppodium (@013) July 6, 2020

Bron: Twitter

