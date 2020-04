Belgische festivals definitief geannuleerd

Festivals als Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland en Graspop zijn definitief geannuleerd. De Belgische Nationale Veiligheidsraad heeft grote evenementen tot en met zeker 31 augustus verboden.

Belgische festivals gaan niet door

Waar Nederlandse festivalorganisatoren nog wachten op uitsluitsel van de Nederlandse overheid, heeft de Belgische Nationale Veiligheidsraad vandaag besloten om alle grote evenementen voor de komende maanden te verbieden. Dit betekent dat grote festivals als Rock Werchter, Graspop, Tomorrowland en Pukkelpop aankomende zomer definitief niet doorgaan.

Reactie Rock Werchter

Nele Bigaré, woordvoerder voor onder meer Rock Werchter, Werchter Boutique en TW Classic, laat in een persstatement weten dat dit ‘de enige juiste beslissing is’: “Het lag in de lijn der verwachting en we hebben er enkel groot begrip voor. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is onze grootste prioriteit. De richtlijnen van overheden volgen. Verantwoordelijkheid nemen. Zorg dragen voor jezelf en geliefden. Het virus een halt toeroepen. Daar draait het nu om. Onze festivals nemen pauze, de voorbereidingen worden stopgezet. In 2021 staan we er opnieuw.”

De organisatie van de Werchterse festivals laat weten dat het met zijn ticketpartners aan de slag gaat om een oplossing voor kaartkopers te vinden: “Zodra de regeling voor ticketkopers uitgewerkt is, zal daarover gecommuniceerd worden. In de eerste plaats naar de ticketkopers zelf. Hou er rekening mee dat dit nog een paar dagen kan duren.”

25ste verjaardag Graspop valt in het water

De organisatie van Graspop Metal Meeting ziet zijn jubileumeditie in het water vallen. Het populaire metalfestival zou aankomende zomer zijn vijfentwintigste verjaardag vieren en laat weten teleurgesteld te zijn: “We hebben er echt alles aan gedaan om GMM door te laten gaan maar met veel pijn in het hart moeten we jullie meedelen dat de 25ste editie van Graspop Metal Meeting wordt uitgesteld naar 2021. Dit was een zeer moeilijke beslissing.”

Het festival gaat proberen om zoveel mogelijk van de eerder aangekondigde acts naar volgend jaar te verplaatsen: “In 2021 komen we terug, beter dan ooit. De 25ste verjaardag van GMM zal gevierd worden van 17 t.e.m. 20 juni 2021. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk bands van de #GMM20 line-up over te zetten naar de #GMM21 line-up. De volledige line-up zal later bekend gemaakt worden.”

Graspop laat op zijn website weten dat het zo snel mogelijk contact opneemt met zijn festivalgangers, om meer info te verstrekken.

Bron: Persberichten Graspop, Rock Werchter

