Heather Nova in najaar 2020 naar Paradiso Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Heather Nova! De singer-songwriter reist in het najaar van 2020 af naar Nederland voor een reeks optredens.

De 52-jarige zangeres resit in oktober 2020 af naar Nederland voor een aantal optredens in verschillende steden. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties:

Tickets voor Heather Nova gaan op vrijdag 10 april 2020 om 10:00 in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van de websites van de poppodia.

Alvast een voorproefje van het concert? Beluister hieronder het nummer ‘Someone New’ dat de muzikanten samen met zanger Eskobar maakte.

