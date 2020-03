Andrea Bocelli verplaatst Ziggo Dome shows naar begin 2021

De Ziggo Dome concerten van Andrea Bocelli hebben een vervangende datum gekregen! De shows van de Italiaanse zanger vinden in januari 2021 plaats.

Andrea Bocelli in 2021 naar Ziggo Dome

Bocelli zou in eerste instantie op 28 en 29 maart 2020 op het Amsterdamse podium staan, maar deze shows werden afgelast in verband met coronavirus COVID-19. Inmiddels heeft de Ziggo Dome de vervangende data bekendgemaakt: de legendarische tenor haalt zijn shows in op zaterdag 30 en zondag 31 januari 2021. Reeds aangeschafte tickets blijven automatisch geldig voor de nieuwe data.

Concertkaarten

In verband met het verschuiven van de shows is het mogelijk dat er tickets vrij komen voor de voorheen uitverkochte concerten. Tickets voor Andrea Bocelli zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Vanwege het verbod op concerten t/m 31 maart proberen wij zo veel mogelijk shows in overleg met de organisator te verplaatsen. Inmiddels zijn de eerste vervangende data bekend:

> The Script | 16 & 17 juni 2020

> Elbow | 21 juni 2020

> Andrea Bocelli | 30 & 31 januari 2021 pic.twitter.com/v8pxxJUBix — Ziggo Dome (@ZiggoDome) March 14, 2020

Bron: Ziggo Dome

