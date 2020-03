Arrestaties verricht naar aanleiding van inbraak Wibi Soerjadi

Wibi Soerjadi kan opgelucht ademhalen. De politie heeft personen aangehouden voor de inbraak op zijn landgoed in het Twentse Diepenheim.

Bedankt politie Hengelo!

Soerjadi prijst de politie Hengelo voor hun inzet en heeft inmiddels een deel van de gestolen spullen terug gekregen. Hoewel niet alle kostbare eigendommen zijn gevonden, verloopt onderzoek goed:

‘Het onderzoek door het geweldige rechercheteam loopt erg goed! In het belang van het onderzoek horen jullie daar later meer over’, meldt de concertpianist op Instagram.

Inbraak Wibi Soerjadi

Wibi Soerjadi werd begin maart beroofd toen hij zijn verjaardag vierde in Disneyland Parijs. Inbrekers namen veel spullen mee, waaronder zelfs het beddengoed en een paardenvrachtwagen. De paardenwagen werd even later gevonden dankzij een deelactie op sociale media.

Bron: Instagram, Nu.nl

