Ladies of Soul in november 2020 terug in Ziggo Dome

De Ladies of Soul komen naar de Ziggo Dome! Candy Dulfer, Glennis Grace, Berget Lewis en Edsilia Rombley keren in november 2020 terug op het Amsterdamse podium.

Ladies of Soul terug naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van de Ladies of Soul! De dames keren eind 2020 terug in de Ziggo Dome. De optredens van de Ladies mogen inmiddels een traditie genoemd worden: de groep is al sinds 2014 elk jaar in de Amsterdamse concertzaal te vinden. Candy Dulfer, Glennis Grace, Berget Lewis en Edsilia Rombley betreden het Amsterdamse podium op vrijdag 20 november 2020.

Concertkaarten

Ladies of Soul tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Eventim.

“Het wordt weer magisch”

Op de website van de Ziggo Dome geven Edsilia Rombley en Candy Dulfer een eerste reactie op de nieuw aangekondigde show. Edsilia: “We’re back! Wat een periode van rust niet kan brengen! Na een pauze van een paar maanden kunnen wij niet wachten om weer met z’n allen op te treden. We zitten vol goede ideeën en zijn klaar voor een nieuwe editie Ladies of Soul.”

Candy: “De lijstjes vol met songs zijn niet aan te slepen. Iedereen zit weer vol frisse energie en de show belooft echt weer een spektakel te worden met te gekke muziek. Het wordt weer een mix van vroeger en nu, waarbij we onze eigen persoonlijke favorieten combineren tot een geheel. Het wordt weer magisch.”

Bron: Ziggo Dome

