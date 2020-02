Black Coffee brengt SBCNCSLY Tour naar AFAS Live

Black Coffee keert dit voorjaar terug in Amsterdam! De Zuid-Afrikaanse dj en producer geeft in mei een nachtfeest in AFAS Live, in het kader van zijn SBCNCSLY Tour.

Black Coffee naar AFAS Live

Black Coffee komt naar Nederland! De Zuid-Afrikaanse dj/producer reist binnenkort door Europa met zijn SBCNCSLY Tour en brengt deze in mei 2020 naar AFAS Live. Nkosinathi Innocent Maphumulo, zoals de dj daadwerkelijk heet, betreedt het Amsterdamse podium op donderdag 21 mei. Let op: dit is een 18+ nachtfeest, legitimatie is verplicht.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op donderdag 13 februari om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

We Dance Again? Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, staat de Zuid-Afrikaanse house dj & producer Black Coffee in AFAS Live! Zijn SBCNCSLY wereldtour staat in het teken van echte afro-house? ?

De kaartverkoop start a.s. donderdag 13 feb om 10u, check: https://t.co/Eda8GIxR1O pic.twitter.com/RJ6WcGWXe7 — AFAS Live (@AFASLive) February 11, 2020

Bron: AFAS Live

