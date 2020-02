Marco en Leontine Borsato na ruim twintig jaar uit elkaar

Marco en Leontine Borsato gaan scheiden. De zanger meldt het vervelende nieuws op zijn Facebookpagina. Het koppel is ruim twintig jaar getrouwd geweest.

Marco en Leontine Borsato uit elkaar

Vervelend nieuws voor Marco Borsato! De zanger deelde dinsdagmiddag het nieuws dat hij en zijn echtgenote Leontine Borsato uit elkaar zijn. Borsato meldt in een statement op zijn Facebookpagina dat het koppel met pijn in het hart een punt heeft gezet achter een huwelijk van ruim twintig jaar.

“We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven,” schrijft Marco in het statement. De popster vraagt tevens om hem en zijn gezin rust en privacy te gunnen, om het vervelende nieuws te verwerken. Het liefdesleven van Borsato stond in oktober 2019 al volop in de spotlights nadat bekend was geworden dat hij een kortstondige affaire had met pianiste Iris Hond. In januari liet de zanger nog weten zich tijdelijk terug te trekken in verband met een burn-out.

