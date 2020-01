Yves Tumor in mei 2020 naar Paradiso Noord

Yves Tumor gaat op tournee! De experimentele artiest brengt als onderdeel van zijn tour tevens een bezoek aan Nederland met een show in Paradiso Noord te Amsterdam.

Yves Tumor naar Paradiso Noord

Yves Tumor komt naar Nederland! Op zaterdag 23 mei 2020 staat de Amerikaanse elektronische muziekproducer op het podium van Paradiso Noord in Amsterdam. Aanleiding van de show is een tour waarmee de artiest in 2020 over de hele wereld reist. Bezoekers kunnen een bijzondere show verwachten omdat Tumor de afgelopen jaren een behoorlijke live-reputatie heeft opgebouwd omdat geen enkel concert hetzelfde is.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van Paradiso. Uitverkocht? Kijk hier!

Yves Tumor doet de grenzen tussen noise, r&b, elektronica, pop en triphop vervagen met even experimentele als toegankelijke nummers. Op zaterdag 23 mei is de mysterieuze artiest te zien in Paradiso Noord. Meer info en tickets: https://t.co/yaFmMAUaoD — Paradiso Amsterdam (@ParadisoAdam) January 9, 2020

Laatste werk

Yves laatste wapenfeit is het ontzettend goed ontvangen ‘Safe In The Hands Of Love’ (2018). Op het album weet de artiest op briljante wijze verschillende muzikale achtergronden als noise, r&b, elektronica, pop en triphop te combineren tot een krachtig geheel. Ondersteund door zijn teksten die open, eerlijk en onderzoekend zijn is het met recht een unieke plaat te noemen. Ook Pitchfork is enthousiast over het werk van Tumor. Zo noemen zij de laatste plaat “schroeiend en grenzeloos, muziek die zich bewust is van beklemmende opsluiting, en muziek met een bedwelmende drang om vrij te zijn”. Het album werd dan ook beloond met een 9.1.

Benieuwd naar de plaat? Beluister het hieronder:

Bron: Paradiso

Foutje gezien? Mail de redactie.​