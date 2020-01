MaYaN met ’10 Year Anniversary Show’ naar Effenaar

MaYaN bestaat tien jaar en dat betekent dat het tijd is voor een feestje! Om dit te vieren komt de symfonische metalband in oktober 2020 naar de Effenaar.

Fans van MaYaN opgelet! De Nederlandse metalformatie mag dit jaar tien kaarsjes uitblazen en dat vraagt om een goed feest. Dat doet de symfonische metalband met een ’10 Year Anniversary Show’ in de Effenaar te Eindhoven. De show vindt plaats op zaterdag 10 oktober 2020 en begint om 21:15 uur.

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van de Effenaar. Uitverkocht? Kijk hier!

De Nederlandse supergroep werd in 2010 opgericht door Epica gitarist Mark Jansen, ex-After Forever toetsenist Jack Driessen en Frank Schiphorst van Symmetry. Door de jaren heen bracht de formatie een drietal albums uit, gemaakt met wisselende samenstellingen. In oktober 2020 betreedt de metalgroep het podium met de huidige negen bandleden, waarvan de aanvoerder nog steeds Mark Jansen is.

