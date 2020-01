Chef’Special kondigt nieuw album ‘Unfold’ aan

Chef’Special begint het jaar met een knaller! De populaire Nederlandse band kondigt aan dat in het voorjaar van 2020 hun gloednieuwe album ‘Unfold’ verschijnt.

Nieuw album voor Chef’Special

Chef’Special komt met een nieuwe plaat! Het album heet ‘Unfold’ en verschijnt op vrijdag 6 maart 2020 op alle streamingdiensten. Eerder bracht de uit Haarlem afkomstige formatie al de eerste single van het nieuwste wapenfeit uit, genaamd ‘Trouble‘.

‘Unfold‘ is de opvolger van het met platina en met een Edison bekroonde album ‘Amigo‘. Voor het tien tracks tellende nieuwe album ‘Unfold’, dat geproduceerd is door gitarist Guido Joseph, keerde Chef’Special terug naar thuisbasis Haarlem. Zelfreflectie is het thema en vooruitkijken en verbinden zijn het motto op dit vierde Chef’Special-album.

Wil jij de muzikaal veelzijdige groep live zien optreden? Bekijk dan hier of er nog tickets beschikbaar zijn voor hun optredens!

Bron: Bol.com

