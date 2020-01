Paula Temple in voorjaar 2020 naar Doornroosje

Goed nieuws voor fans van Paula Temple! De Britse deejay komt in maart 2020 naar Nederland voor een drie uur durende set naar Doornroosje te Nijmegen.

Paula Temple komt naar Nederland! Op vrijdag 6 maart 2020 draait de Britse artieste een drie uur durende live technoset in Doornroosje te Nijmegen. Naast een liveshow van Paula wordt ze deze avond ook bijgestaan door meerdere label-genoten. Onder anderen Femanyst en Hemka betreden ook het podium.

Tickets zijn vanaf dinsdag 7 januari 2020 om 12:00 uur te verkrijgen via de website van Doornroosje. Uitverkocht? Kijk hier!

Bron: Doornroosje

