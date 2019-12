The Musical Box in najaar 2020 naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van Genesis! Tributeband The Musical Box staat in december 2020 op het podium van de Utrechtse TivoliVredenburg.

The Musical Box naar TivoliVredenburg

The Musical Box komt naar Nederland! Op zondag 6 december 2020 staat de veelgeprezen tributeband op de bühne van TivoliVredenburg te Utrecht. Tijdens het concert speelt de formatie het legendarische dubbelalbum ‘The Lamb Lies Down On Broadway’ (1974) integraal.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Uitverkocht? Kijk hier!

Genesis’ zegen

De formatie baseert zich op de originele tour van Genesis rondom de plaat ‘The Lamb Lies Down On Broadway’. Tijdens de voorbereidingen voor de show werd de band geholpen door Genesis-leden Mike Rutherford en Tony Banks – zo kreeg groep de 1.120 dia’s die Genesis gebruikte bij de show.

Daarnaast is dit de enige tributeband die de zegen van Genesis leden heeft gekregen. Zo beveelt Phil Collins het concert van harte aan: ‘They have uncannily captured US BACK THEN in every way,’.

