Placebo naar Ziggo Dome Amsterdam in 2022

Placebo komt terug naar Nederland! In het najaar van 2022 staat de Britse alternatieve rockband op de bühne van de Amsterdamse Ziggo Dome.

Placebo Ziggo Dome

Het concert van Placebo vindt plaats op maandag 24 oktober 2022 en staat in het teken van het nog te verschijnen nieuwe album ‘Never Let Me Go’.

Concertkaarten

Placebo tickets gaan op woensdag 17 november 2021 in de verkoop. De voorverkoop start om 10:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Mojo

