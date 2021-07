ZZ Top-bassist Dusty Hill (72) overleden

ZZ Top-bassist Dusty Hill is overleden. De Amerikaanse band meldt het nieuws woensdagavond middels een statement op zijn Facebookpagina.

Dusty Hill, bassist van ZZ Top, is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de rockband in een bericht op zijn Facebookpagina. Hill is in zijn slaap overleden in zijn huis in Houston, Texas. Bandleden Billy Gibbons en Frank Beard laten weten diep bedroefd te zijn door het nieuws. “We gaan je missen, amigo”, schrijven de rockers.

Hill was sinds 1970 actief bij de legendarische southernrockband en samen scoorden de muzikanten grote hits met klassiekers als ‘Legs’, ‘La Grange’ en ‘Sharp Dressed Man’. De groep werd in 2004 opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame.

Bron: Facebook

