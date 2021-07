Bon Iver moet show in Ziggo Dome opnieuw verplaatsen

Bon Iver heeft zijn concert in de Ziggo Dome verplaatst. De Amerikaanse band komt in november 2022 alsnog naar Amsterdam om de show te spelen.

Bon Iver verplaatst concert in Ziggo Dome

Bon Iver heeft zijn show in de Ziggo Dome voor de derde keer moeten verplaatsen. De groep zou in eerste instantie in april 2020 al naar de Amsterdamse concertzaal komen, maar door de coronacrisis zag het zich genoodzaakt om het concert naar januari 2021 te verplaatsen. Diezelfde show werd later opnieuw verplaatst, naar november 2021. Inmiddels hebben de Amerikanen besloten om het optreden nogmaals te verschuiven.

De indiefolkband komt op woensdag 2 november 2022 alsnog naar de hoofdstad om zijn allereerste concert in de Ziggo Dome te spelen. De concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekocht kaarten gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Bron: Ziggo Dome

