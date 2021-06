Marcus Miller eind 2021 naar Paradiso Amsterdam

Marcus Miller komt naar Nederland. De iconische basgitarist reist in november 2021 naar Amsterdam voor een concert in Paradiso.

De 61-jarige Miller en zijn band komen aankomend najaar naar Amsterdam, waar het op maandag 8 november 2021 het podium van Paradiso betreedt. De legendarische funkmuzikant werkte in zijn lange carrière samen met grootheden als Eric Clapton, Aretha Franklin en Chaka Khan. Miller bracht in 2018 zijn meest recente album ‘Laid Back’ uit.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 4 juni 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso Amsterdam.

Bron: Paradiso Amsterdam

