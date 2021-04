Graspop herbevestigt Judas Priest als headliner voor 2022

Judas Priest komt alsnog naar Graspop! De metalband zou deze zomer al op het Belgische festival staan, maar de aankomende editie van het evenement is naar 2022 verplaatst.

Judas Priest naar Graspop 2022

Graspop heeft zijn eerste headliner voor 2022 bekendgemaakt! Judas Priest komt in de zomer van volgend jaar alsnog naar het Belgische metalfestival. “Judas Priest verschuift zijn tournee van 2021 naar 2022. Daarmee kent Graspop Metal Meeting de eerste headliner van 2022”, schrijft het festival in een persbericht.

De iconische metalband rond frontman Rob Halford is de headliner van de zaterdag: “De legendarische grondleggers van de heavy metal vieren hun 50e verjaardag op de 25e editie van GMM en beloven er een spetterend feest van te maken als headliner op zaterdag 18 juni 2022.”

Kaartverkoop

De aankomende editie van Graspop Metal Meeting vindt op 16, 17, 18 en 19 juni 2022 plaats in Dessel, België. De organisatie meldde eerder al dat reeds gekochte tickets voor GMM 2021 gewoon geldig blijven voor 2022. Wanneer eventuele overgebleven tickets in de verkoop gaan is nog niet bekend.

Bron: Persbericht

