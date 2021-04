Zwarte Cross 2021 verplaatst naar eind september

De Zwarte Cross vindt dit jaar niet in juli plaats. De aankomende editie van het festival is naar eind september verplaatst.

Zwarte Cross naar september verplaatst

De organisatie van het festival laat op zijn website weten dat het door de nog altijd aanhoudende coronacrisis niet realistisch is om de Zwarte Cross in juli te organiseren. Daarom is besloten om het evenement naar september te verplaatsen.

De organisatie hoopt dat de aankomende editie van het festival tussen 23 en 26 september 2021 plaats kan vinden, al wordt er wel een slag om de arm gehouden: “Ook met deze verplaatsing in het vooruitzicht kunnen we niet met zekerheid zeggen dat het evenement doorgang zal vinden in 2021. Er is voor iedereen op veel vlakken onzekerheid, waarbij de omvang van het festival in dit geval niet bepaald meehelpt, maar als het mag dan gaan we tot het gruwelijke gaatje!”

Reeds gekochte tickets voor het festival blijven gewoon geldig voor de nieuwe data, zo meldt het festival op zijn website.

Bron: Zwarte Cross

